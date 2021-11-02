«В систему войдут разведывательные беспилотники, а также несколько типов барражирующих боеприпасов. Планируется, что дроны-камикадзе будут стартовать к цели как из береговых пусковых установок на автомобильном шасси, так и из пусковых установок на кораблях флота», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, одно из главных преимуществ системы — низкая цена применения и эксплуатации, так как барражирующие боеприпасы значительно дешевле противокорабельных ракет.
«При этом массированное применение дронов-камикадзе даже против судов класса фрегат или эсминец позволит вывести корабль из строя как боевую единицу за счет повреждения его систем наблюдения, управления и комплексов вооружения», — добавил он.
Введение в строй такой системы, по словам собеседника, резко сократит желание иностранных партнеров нарушать границы РФ.