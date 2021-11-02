В России разрабатывают технологию дронов-камикадзе для защиты морских границ от судов-нарушителей. Об этом 2 ноября сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе

«В систему войдут разведывательные беспилотники, а также несколько типов барражирующих боеприпасов. Планируется, что дроны-камикадзе будут стартовать к цели как из береговых пусковых установок на автомобильном шасси, так и из пусковых установок на кораблях флота», — рассказал собеседник агентства.

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«При этом массированное применение дронов-камикадзе даже против судов класса фрегат или эсминец позволит вывести корабль из строя как боевую единицу за счет повреждения его систем наблюдения, управления и комплексов вооружения», — добавил он.

Введение в строй такой системы, по словам собеседника, резко сократит желание иностранных партнеров нарушать границы РФ.