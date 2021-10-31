Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что произведенные в стране ударные беспилотники, поставленные Киеву, перестали быть турецкими после того, как попали на Украину. Его слова прозвучали в эфире канала «Россия-1» 31 октября

Киевский режим ранее объявил об использовании приобретенных у Турции БПЛА Bayraktar против ополченцев Донецкой Народной Республики, что, по данным украинских военных, привело к гибели людей.

«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине», — прокомментировал турецкий дипломат инцидент в Донбассе.

«Это смертный приговор»: Коротченко о применении БПЛА Bayraktar в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В ДНР и ЛНР на текущий момент насчитывается свыше 350 тыс. обладателей российских паспортов, получивших их по упрощенной программе.

Агрессивные действия киевского режима, активно использующего иностранные вооружения, могут привести к гибели огромного количества россиян.

Ранее в МИД РФ назвали поставки вооружений Украине не способствующими мирному урегулированию в Донбассе, сравнив это с попытками тушить пожар бензином.