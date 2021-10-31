Киевский режим ранее объявил об использовании приобретенных у Турции БПЛА Bayraktar против ополченцев Донецкой Народной Республики, что, по данным украинских военных, привело к гибели людей.
«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине», — прокомментировал турецкий дипломат инцидент в Донбассе.
По его словам, «Украина также должна перестать использовать название нашей страны», а Турцию «не за что винить в этой ситуации».
В ДНР и ЛНР на текущий момент насчитывается свыше 350 тыс. обладателей российских паспортов, получивших их по упрощенной программе.
Агрессивные действия киевского режима, активно использующего иностранные вооружения, могут привести к гибели огромного количества россиян.
Ранее в МИД РФ назвали поставки вооружений Украине не способствующими мирному урегулированию в Донбассе, сравнив это с попытками тушить пожар бензином.