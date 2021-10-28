«Вчера Киев подставился трижды. Прежде всего, когда официально признал факт огневого удара в нарушение режима перемирия. Затем, — когда соврал, что дрон не пересекал линию соприкосновения сторон. Опубликованное видео разоблачает эту ложь Генштаба ВСУ», — отметила эксперт.
В третий раз, по мнению Паниной, Киев подставился, когда похвастался, что удар был нанесен с помощью разведывательно-ударного БПЛА, что прямо запрещено в рамках дополнительных мер по контролю за прекращением огня.
«Использовав новое оружие и растрезвонив об этом на весь мир впервые, Киев расписался в том, что именно на нем лежит вина за эскалацию конфликта в Донбассе», — отметила она.
Ранее в Минобороны Украины заявили о первом боевом применении в Донбассе турецкого ударного беспилотника Bayraktar. Он сбросил бомбу на гаубицу вблизи линии разграничения.