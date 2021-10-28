Директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина в своей колонке в агентстве ФАН, опубликованной 27 октября, рассказала, каким образом Киев трижды подставил сам себя в ситуации с обострением в Донбассе

«Вчера Киев подставился трижды. Прежде всего, когда официально признал факт огневого удара в нарушение режима перемирия. Затем, — когда соврал, что дрон не пересекал линию соприкосновения сторон. Опубликованное видео разоблачает эту ложь Генштаба ВСУ», — отметила эксперт.

И дрон-камикадзе. Что на самом деле стоит за атакой «Байрактара» в Донбассе © ukroboronprom.com

«Использовав новое оружие и растрезвонив об этом на весь мир впервые, Киев расписался в том, что именно на нем лежит вина за эскалацию конфликта в Донбассе», — отметила она.

Ранее в Минобороны Украины заявили о первом боевом применении в Донбассе турецкого ударного беспилотника Bayraktar. Он сбросил бомбу на гаубицу вблизи линии разграничения.