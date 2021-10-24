Данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 15 по 18 октября, показали, что за Мураева готовы проголосовать около 6% граждан, которые определились со своим выбором.
Эксперт подчеркнул, что пока его рейтинг обеспечен благодаря телевизионному присутствию.
«Посмотрим, насколько системно он будет работать. Я не хочу раздавать ему особых комплиментов, но в целом он молодец. Мураев действительно показал яркий старт, теперь ему важно эти показатели удержать и развить», — полагает Бондаренко.
Что касается других представителей бывшей Партии Регионов, то ОПЗЖ фактически провалилась, хотя еще недавно она могла создать конкуренцию Зеленскому и «Слугам народа», заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.