Лидер партии «Наши» и бывший депутат Рады Евгений Мураев создает свою политическую силу, но пока нет системной работы, которая показала бы, что хочет претендовать на самые высокие места. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

Эксперт подчеркнул, что пока его рейтинг обеспечен благодаря телевизионному присутствию.

«Посмотрим, насколько системно он будет работать. Я не хочу раздавать ему особых комплиментов, но в целом он молодец. Мураев действительно показал яркий старт, теперь ему важно эти показатели удержать и развить», — полагает Бондаренко.

Что касается других представителей бывшей Партии Регионов, то ОПЗЖ фактически провалилась, хотя еще недавно она могла создать конкуренцию Зеленскому и «Слугам народа», заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.