Когда говорят о том, что Россия якобы потеряла население Украины, то это неправда, потому что подавляющее большинство этого населения она и не приобретала. Об этом рассказал глава общественной организации «Патриотическая ассоциация Донбасса» Алексей Селиванов в эфире ютуб-канала Украина.ру

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«Россия их не потеряла, как об этом говорят украинские пропагандисты. Она их и не приобретала. Когда я еще жил в Киеве, то никакой системной пропаганды, направленной на формирование общерусской идентичности, не было. Людей за советское время приучили к мысли о том, что они украинцы, потому что они на Украине живут, и потому что в паспортах у них написано «украинец». Мол, мы отдельный народ», — указал Селиванов.

Если Россия вернется на Украину и будет вести системную работу, то эта украинская пропаганда будет развенчана, и ни в какие партизанские отряды представители этих 80% граждан уходить не будут, подчеркнул общественный деятель.

Если же отдельные представители этого националистического ядра попытаются осуществить какую-то диверсионно-террористическую деятельность, то новая украинская полиция в рамках антитеррористических мер будет с ними бороться, как это делает ФСБ с остатками ваххабитского подполья на Северном Кавказе, заключил собеседник издания.