Эксперт уточнил, что ядро украинских националистов по-прежнему составляет около 10%, приблизительно таким же осталось число людей с русским самосознанием (за исключением уехавших в РФ и ДНР/ЛНР), а остальные 80% населения «качнулись вслед за телевизором».
«Россия их не потеряла, как об этом говорят украинские пропагандисты. Она их и не приобретала. Когда я еще жил в Киеве, то никакой системной пропаганды, направленной на формирование общерусской идентичности, не было. Людей за советское время приучили к мысли о том, что они украинцы, потому что они на Украине живут, и потому что в паспортах у них написано «украинец». Мол, мы отдельный народ», — указал Селиванов.
Если Россия вернется на Украину и будет вести системную работу, то эта украинская пропаганда будет развенчана, и ни в какие партизанские отряды представители этих 80% граждан уходить не будут, подчеркнул общественный деятель.
Если же отдельные представители этого националистического ядра попытаются осуществить какую-то диверсионно-террористическую деятельность, то новая украинская полиция в рамках антитеррористических мер будет с ними бороться, как это делает ФСБ с остатками ваххабитского подполья на Северном Кавказе, заключил собеседник издания.