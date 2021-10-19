Обязательной вакцинации подлежат работники образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания, торговли и общественного питания (в том числе курьерской доставки), транспорта общего пользования (в том числе такси), бытовых услуг (в том числе прачечных и химчисток).
Сделать прививку также должны сотрудники гостиниц, хостелов, гостевых домов и санаториев, салонов красоты, массажа, косметических и СПА-процедур, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, бассейнов.
Кроме того, вакцинироваться обязаны клиентские подразделения финансовых организаций, почтовых отделений, МФЦ, объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
Также в перечне указаны работники культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер —классов, сотрудники театров, кинотеатров, концертных залов. Требование распространяется и на государственных и муниципальных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов государственной власти, надзорных ведомств и подведомственных им организаций.
«Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, работающим в перечисленных сферах, необходимо обеспечить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции не менее 80% от штатной численности сотрудников до 15 ноября первым компонентом и до 20 декабря вторым. Вместе с тем они обязаны до 1 ноября предоставить в медучреждения списки сотрудников, подлежащих иммунизации», — говорится в сообщении.
В России накануне был зафиксирован антирекорд по заболеваемости COVID-19 — за сутки заболели 34 325 человек.
Крым находится на девятом месте по числу заболевших среди всех регионов страны — за минувшие сутки там было зафиксировано 604 случая заражения.