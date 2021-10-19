В Крыму ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Такое решение принял республиканский Роспотребнадзор, передает РИА Новости Крым во вторник, 19 октября

Обязательной вакцинации подлежат работники образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания, торговли и общественного питания (в том числе курьерской доставки), транспорта общего пользования (в том числе такси), бытовых услуг (в том числе прачечных и химчисток).

Сделать прививку также должны сотрудники гостиниц, хостелов, гостевых домов и санаториев, салонов красоты, массажа, косметических и СПА-процедур, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, бассейнов.

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Также в перечне указаны работники культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер —классов, сотрудники театров, кинотеатров, концертных залов. Требование распространяется и на государственных и муниципальных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов государственной власти, надзорных ведомств и подведомственных им организаций.

«Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, работающим в перечисленных сферах, необходимо обеспечить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции не менее 80% от штатной численности сотрудников до 15 ноября первым компонентом и до 20 декабря вторым. Вместе с тем они обязаны до 1 ноября предоставить в медучреждения списки сотрудников, подлежащих иммунизации», — говорится в сообщении.

В России накануне был зафиксирован антирекорд по заболеваемости COVID-19 — за сутки заболели 34 325 человек.

Крым находится на девятом месте по числу заболевших среди всех регионов страны — за минувшие сутки там было зафиксировано 604 случая заражения.