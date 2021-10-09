Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой на то, что ему не назначают судебные слушания по рассматриваемым уголовным делам. Об этом говорится в обращении, опубликованной на его странице в Facebook 9 октября

«Мое обращение к международному сообществу: 1 октября меня арестовали и поместили в тюрьму. Арест был основан на двух приговорах суда, которые никто в мире не признает, а также на ордере на арест по двум незавершенным делам. В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается», — пишет Саакашвили.

«Это уже победа Саакашвили». В чем опасность бывшего президента Грузии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На прошлой неделе правоохранительные органы Грузии задержали Михаила Саакашвили, который вернулся на родину спустя восемь лет эмиграции. Предполагается, что экс-президент тайно пересек границу, находясь в вентиляционной кабине трейлера. После того, как Саакашвили поместили в СИЗО, он объявил голодовку.