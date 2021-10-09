«Мое обращение к международному сообществу: 1 октября меня арестовали и поместили в тюрьму. Арест был основан на двух приговорах суда, которые никто в мире не признает, а также на ордере на арест по двум незавершенным делам. В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается», — пишет Саакашвили.
По его мнению, существует попытка не допустить его появления на публике перед запланированным вторым туром местных выборов. Саакашвили отметил, что его партия идет плечом к плечу с правящей партией.
На прошлой неделе правоохранительные органы Грузии задержали Михаила Саакашвили, который вернулся на родину спустя восемь лет эмиграции. Предполагается, что экс-президент тайно пересек границу, находясь в вентиляционной кабине трейлера. После того, как Саакашвили поместили в СИЗО, он объявил голодовку.