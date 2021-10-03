2 октября было опубликовано письмо Саакашвили, задержанного днем ранее после возвращения политика в Грузию.
«Странное письмо не вполне адекватного человека. Не менее странны заявления сторонников Саакашвили из его партии, будто сейчас в Грузии «пророссийская власть». Это уже скорее для психиатров интересное заявление, в политическом плане это полный бред», — сказано в сообщении в Telegram-канале Пушкова.
Он отметил, что, согласно его опыту общения с представителями партии Саакашвили в Парламентской ассамблее совета Европы, «эти люди не успокоятся до тех пор, пока не спровоцируют войну с Россией».
Российский политик отметил, что соратники Саакашвили спровоцировать войну России с НАТО, однако не имеют возможности воплотить эту идею в жизнь.
В 2013 году бывший президент Саакашвили бежал из Грузии, где против него были открыты несколько уголовных дел. Он был осужден по ним на реальные тюремные сроки.
Долгое время Саакашвили пытался встроиться в украинскую политику, даже был некоторое время губернатором Одесской области при президенте Петре Порошенко, однако так и не добился сколько-нибудь существенного влияния в стране.