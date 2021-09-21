«При обсуждении ситуации на Украине с российской стороны была вновь подчеркнута настоятельная необходимость выполнения Киевом минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского конфликта, соблюдения украинскими властями своей конституции, а также полного выполнения международных обязательств, касающихся обеспечения прав русскоязычных жителей страны», — отметили в министерстве.
Как сообщается, Лавров также обсудил с послами ситуацию в Афганистане, Ливии, Мали и Сирии, стратегическую стабильность в Европе и возможности сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Арктике.