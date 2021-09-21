Глава МИД РФ на встрече с послами стран-членов Европейского союза и главой представительства ЕС в России заявил, что Украина должна выполнить взятые на себя обязательства по «минским соглашениям» и перестать нарушать права русскоязычных жителей, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства

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