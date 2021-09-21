Украину может ожидать жесткая волна дестабилизации после выборов в Государственную Думу России. Об этом 20 сентября заявил бывший глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин в Facebook

СБУ возбудила уголовное дело из-за проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму © РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк

«Все это дает Путину возможность после проведенных выборов начать новую, гораздо более последовательную и жесткую волну дестабилизации Украины», — предрек экс-глава украинского ведомства.

Россия неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств. В Госдуме подобные обвинения в адрес Москвы называли фантазией в воображении киевских чиновников.

Выборы в Госдуму проходили в России с 17 по 19 сентября. Принять участие в голосовании смогли также жители Донецкой и Луганской Народных Республик, получившие российские паспорта.

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) завели уголовное дело по факту проведения на территории Крыма выборов в Госдуму. В СБУ назвали прошедшие выборы «псевдоголосованием» и заявили, что в настоящий момент производят учет всех представителей российской стороны и граждан Украины, которые «помогали государству-агрессору» и «легитимизировали оккупационную власть».