«Как целесообразный вариант усиления воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины современными средствами противоракетной обороны (ПРО) и ЗРК возможна их закупка по импорту или получение в качестве материально-технической помощи от стран-партнеров», — заявил он.
По словам Наева, речь идет о зенитно-ракетных комплексах, комплексах тактических систем ПРО, противокорабельных ракетных комплексах на корветы и ракетные катера; ракетных комплексах РК МБ Seaspear в рамках меморандума с Великобританией, ударных беспилотниках Турции ТВ-2 «Bayraktar».