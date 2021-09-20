Украина хотела бы усилить армию иностранными средствами противоракетной обороны (ПРО) и зенитными ракетными комплексами (ЗРК) посредством импорта или материально-технической помощи. Об этом 20 сентября рассказал в интервью «РБК-Украина» командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев

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