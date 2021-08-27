Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье «Какой может быть Украина? Какой быть Украине?» ранее написал, что сохранение нынешней политической команды неизбежно добьёт страну. По его мнению, для вывода страны из кризиса нужно обеспечить защиту прав и свобод граждан, экономический прагматизм и возвращение на российский рынок, а также социальная справедливость.
Эксперт подчеркнул, что Медведчук делает то, чего не делает президент Владимир Зеленский, хотя предполагалось, что он должен был этим заниматься с 2019 года.
«С учётом нарастания кризисной ситуации, учитывая, что Зеленский, за которого избиратели голосовали как за «анти-Порошенко», по сути возглавил на следующий день после избрания полностью порошенковский курс в виде его триады «Армiя, вiра, мова»… Я думаю, что как минимум те, кто голосовал за Зеленского, поймут, что им не за кого будет голосовать, кроме как за Медведчука», — указал Молчанов.
Смысл статьи Виктора Медведчука об Украине состоит в том, что сделал то, что должен был сделать президент Владимир Зеленский, — ответил президенту РФ Владимиру Путину на его статью о едином народе, написав план по выходу из нынешнего кризиса, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.