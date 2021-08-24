Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил о захвате в воскресенье самолета для эвакуации украинцев и его угоне в Иран. Позднее в МИД Украины эту информацию опровергли.
В СМИ стали распространяться сведения, что борт Минобороны Украины могли просто продать или сдать иранцам.
«Источники "Страны" в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полёт в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть никакого угона не было», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным источников «Страны», большая часть иностранцев, которых, помимо граждан Украины, вывозят украинскими самолетами из Кабула, также покупают себе места на борту, и деньги поступают не государству.
Ранее власть в Афганистане захватили боевики движения Талибан*. СМИ сообщали в том числе о преследованиях в стране этнического меньшинства, ираноязычных шиитов-хазарейцев, сообщается о нескольких казнях.
*Деятельность организации запрещена в РФ