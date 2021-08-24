Самолет Минобороны Украины для эвакуации из Афганистана был не угнан, а выкуплен местными бизнесменами. Об этом 24 августа сообщает Telegram-канал «Политика Страны»

Позабыв об украинцах. Как глава Офиса Зеленского помог бизнес-партнёрам в Афганистане и нарывается на скандал © Twitter, Андрей Ермак Евгений Енин сообщил о захвате в воскресенье самолета для эвакуации украинцев и его угоне в Иран. Позднее в МИД Украины эту информацию опровергли.

В СМИ стали распространяться сведения, что борт Минобороны Украины могли просто продать или сдать иранцам.

«Источники "Страны" в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полёт в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть никакого угона не было», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным источников «Страны», большая часть иностранцев, которых, помимо граждан Украины, вывозят украинскими самолетами из Кабула, также покупают себе места на борту, и деньги поступают не государству.

Ранее власть в Афганистане захватили боевики движения Талибан*. СМИ сообщали в том числе о преследованиях в стране этнического меньшинства, ираноязычных шиитов-хазарейцев, сообщается о нескольких казнях.

*Деятельность организации запрещена в РФ