В Ужгороде Закарпатской области стал клониться набок 30-метровый флагшток для самого большого флага области, который планируют поднять в честь Дня независимости Украины. Об этом 20 августа сообщает местное издание Groza.ua

По данным издания, тревогу забили местные жители в соцсети Facebook. Они опубликовали фото, на которых видно, что флагшток ко Дню независимости на площади Богдана Хмельницкого установлен неровно.

«День удался»: губернатор Херсонской области ответил на критику после обрушения флагштока © apnews.com.ua

Сообщается, что на установку флагштока было направлено 6,5 млн грн, часть денег поступила из городского бюджета, часть из областного.

Ранее в Херсоне обрушился 70-метровый флагшток, смонтированный перед празднованием Дня независимости. Никто из людей не пострадал, однако при падении конструкция раздавила автомобиль.