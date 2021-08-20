По данным издания, тревогу забили местные жители в соцсети Facebook. Они опубликовали фото, на которых видно, что флагшток ко Дню независимости на площади Богдана Хмельницкого установлен неровно.
Высота флагштока — 30 метров, вес — около 5 тонн. Изготовлена конструкция в Турции. Установкой и оборудованием площадки занимались ужгородские подрядчики.
Сообщается, что на установку флагштока было направлено 6,5 млн грн, часть денег поступила из городского бюджета, часть из областного.
Ранее в Херсоне обрушился 70-метровый флагшток, смонтированный перед празднованием Дня независимости. Никто из людей не пострадал, однако при падении конструкция раздавила автомобиль.