По словам американиста Дмитрия Дробницкого, канцлер ФРГ Ангела Меркель поменяла внешнее управление над истеблишментом Германии со стороны Демократической партией США на получение немецким бизнесом статуса главного газораспределительного хаба Европы

США и Германия достигли соглашения по проекту «Северный поток — 2»: Берлин взял на себя обязательства добиваться сохранения транзита газа через территорию Украины, а Вашингтон признал, что санкции не остановят строительство газопровода, и оставил за собой право принимать меры в ответ на «использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе» и «агрессию в отношении Украины».

«США Украиной прикрылись, когда совершали сделку с Германией по «Северному потоку — 2», сказав, что они за интересы Украины, но совершенно ясно было, что меняли внешнее управление над германским истеблишментом со стороны Демократической партией США на получение германским бизнесом статуса главного газораспределительного хаба Европы. Какая там Украина? Ерунда какая-то, так, прикрытие», — заявил американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру. «Северный поток - 2»: кому вершки, а кому корешки © REUTERS, Anton Vaganov/File Photo

По его словам, одной из задач, которую американские власти собирались реализовать на Украине, было установление контроля над газовыми потоками.

«Отсюда и появление Хантера Байдена в правлении Burisma, другое дело, что он оказался наркоманом и абсолютно ничего не делал, даже элементарных вещей. Контроль украинской ГТС — это был контроль энергобаланса Европы, сейчас это сделано через сделку по «Северному потоку — 2», мастерски осуществлено. Меркель в обмен на интересы стоящего за ней бизнес-сообщества продала поставки политической власти немецкого истеблишмента, то есть теперь там управлять будут люди, которые напрямую подчинены не просто Вашингтону, а структурам Демократической партии США. Вот эту вещь никто до сих пор не понял», — подчеркнул Дробницкий.