Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) снова приедет на Украину, чтобы дать еще один концерт. Информацию об этом 20 июля опубликовала газета «КП в Украине»

Предыдущие концерты Баста дал на Украине в июне, они сопровождались протестами националистов, однако музыканту это не помешало собрать аншлаги. Новое выступление рэпера анонсировано на 8 августа в одесском клубе «Ибица».

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Зеленский приехал в Грузию и позвонил Кикабидзе © РИА Новости, Рухкян / Перейти в фотобанк Сергей Стерненко пообещал за голову Басты внушительную сумму денег, а также призывал власти продлить артисту срок запрета на въезд в страну.

В Госпогранслужбе на это ответили, что предыдущий срок санкции для певца уже истек, а на новый он пока «не заработал», так как больше не ездил в Крым.

Аналогичным образом радикалы отреагировали на известие о предстоящих концертах украинских звезд Ани Лорак и Светланы Лободы в Одессе. Обе артистки — украинки, но в 2014 году перебрались работать в Россию, за что националисты считают их предательницами.

* Деятельность организации запрещена в РФ.