Предыдущие концерты Баста дал на Украине в июне, они сопровождались протестами националистов, однако музыканту это не помешало собрать аншлаги. Новое выступление рэпера анонсировано на 8 августа в одесском клубе «Ибица».
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Ранее руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко пообещал за голову Басты внушительную сумму денег, а также призывал власти продлить артисту срок запрета на въезд в страну.
В Госпогранслужбе на это ответили, что предыдущий срок санкции для певца уже истек, а на новый он пока «не заработал», так как больше не ездил в Крым.
Аналогичным образом радикалы отреагировали на известие о предстоящих концертах украинских звезд Ани Лорак и Светланы Лободы в Одессе. Обе артистки — украинки, но в 2014 году перебрались работать в Россию, за что националисты считают их предательницами.
* Деятельность организации запрещена в РФ.