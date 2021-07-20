Бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко, взявший на себя миссию «смотрящего» за артистами, 19 июля посвятил пост в Facebook организатору концерта певицы Ани Лорак Артему Вознюку, обвинив его в «неправильных» взглядах

Стерненко «изобличил» бизнесмена Вознюка в том, что тот возмущался украинизацией, заявляя, что готов «воевать за русский язык» и «гнать поганой метлой нациков». Возмутило радикала еще и оформление страницы предпринимателя в соцсетях: с российским флагом и георгиевской лентой.

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Ведущий-русофоб зачислил в «коллаборанты» не только Лорак, но и всех ее поклонников © Игорь Кондратюк/Фейсбук Ани Лорак и Светлана Лобода выступят в Одессе. Обе артистки в 2014 году перебрались работать в Россию и, по мнению Стерненко и его последователей, являются предательницами родины.

Кстати, концерты Лорак запланированы на 16 и 17 августа в ночном клубе Itaka, а Лобода споет 14 августа в клубе «Ибица».

* Деятельность организации запрещена в РФ.