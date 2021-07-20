Стерненко «изобличил» бизнесмена Вознюка в том, что тот возмущался украинизацией, заявляя, что готов «воевать за русский язык» и «гнать поганой метлой нациков». Возмутило радикала еще и оформление страницы предпринимателя в соцсетях: с российским флагом и георгиевской лентой.
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Ранее негодование неонациста вызвало само известие о том, что певицы Ани Лорак и Светлана Лобода выступят в Одессе. Обе артистки в 2014 году перебрались работать в Россию и, по мнению Стерненко и его последователей, являются предательницами родины.
Кстати, концерты Лорак запланированы на 16 и 17 августа в ночном клубе Itaka, а Лобода споет 14 августа в клубе «Ибица».
* Деятельность организации запрещена в РФ.