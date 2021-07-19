Украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые вот уже несколько лет живут и работают в России, объявили, что в ближайшее время собираются дать концерты в Одессе. Реакция местных националистов последовала незамедлительно, 19 июля сообщает POLITEKA

Концерты Лорак запланированы на 16 и 17 августа в ночном клубе Itaka, а Лобода планирует спеть для своих поклонников 14 августа в клубе «Ибица». В числе первых на новость отреагировал бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко:

«Как и следовало ожидать, после того как СБУ отпустила крымнашиста Басту и инициировала исключение Киркорова из черного списка, к нам массово повалила их нечисть. Концерты Ани Лорак и Светланы Лободы запланированы на середину августа в Одессе. Эти две предательницы Украины уже несколько лет не выступают на наших открытых мероприятиях. Они боялись протестов. Однако после успеха Басты они уже потеряли страх», — написал Стерненко в своих соцсетях.

Украинская певица заняла второе место на «Славянском базаре» © Рената Штифель/Инстаграм

«А что, отпели уже в России? Что, мало денег? Они же продались туда, зачем обратно ехать? Тут и своих нормальных певиц хватает», «Так смешно, когда эти две тошнилки (Лорак и Лобода) про творчество говорят. Творцы», «Есть повод приехать с помидорами в Одессу», «Ни чести, ни достоинства, чего после всего ехать к нам? Выбор был сделан, до свидания», — пишут в сети.

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Ранее в подобной ситуации оказался российский рэпер Баста, только в его случае Стерненко еще и пообещал за голову исполнителя внушительную сумму денег, но музыкант все равно выступил на Украине. Все его концерты сопровождали протесты несогласных, однако они не помешали артисту собирать аншлаги.

* Деятельность организации запрещена в РФ