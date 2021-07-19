Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, известный своими русофобскими взглядами, заявил, что его соотечественница, певица Ани Лорак, — коллаборант, «сотрудничающая со страной-агрессором». Слова шоумена 19 июля приводит OBOZREVATEL

Националисты отреагировали на известие о скорых концертах Лорак и Лободы в Одессе © Ани Лорак/Инстаграм

«Прошелся» ведущий и по фанатам певицы, утверждая, что у таких украинцев «нет чести и совести», так как одной рукой они платят военный сбор, а другой покупают билеты на концерты «коллаборантов».

Кондратюк акцентировал внимание на том, что шоу-бизнес не может быть вне политики, чему Лорак тоже может быть примером, ведь в то время как убивали украинских граждан, она стояла на сцене с российскими политиками и улыбалась.

Игорь Кондратюк уже не первый раз высказывает свое негодование по поводу предстоящих концертов Ани Лорак на Украине. Буквально накануне он выразил свое мнение, составив унизительный список ее треков к будущим концертам, назвав саму исполнительницу «курицей, которая поёт».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «КУРИЦА, КОТОРАЯ ПОЁТ»: КОНДРАТЮК РАЗРУГАЛ ЛОРАК ЗА КОНЦЕРТ НА УКРАИНЕ.

Ранее ведущий призывал СБУ не допустить концертов шведского музыканта Dr. Alban и украинской певицы Любови Успенской на Украине.

Многие пользователи сети заметили, что Кондратюку явно не дают покоя «лавры» бывшего руководителя одесского отделения организации «Правый сектор»* Сергея Стерненко, который взял на себя полномочия «решать» подобные вопросы, требуя от СБУ соответствующих действий и даже объявляя награду за голову музыкантов.

* Деятельность организации запрещена в РФ.