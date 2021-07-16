Политик отметил, что переполох, который поднялся в политических кругах Украины после публикации, трудно переоценить. Он добавил, что в целом реакцию трудно назвать адекватной.
«Я считаю, что украинец, который думает о будущем своей страны и своего народа, должен эту статью внимательно изучить, поскольку она дает достаточно жесткую, но абсолютно правдивую оценку нашей общей истории и современной украинской государственности», — подчеркнул Медведчук.
Он заявил, что статья Путина — не просто историческое исследование, а сигнал, который запускает определенный политический процесс, способный привести к значительным последствиям.
Политик отметил, что необходимо строить правовое государство, в котором человеку не придется выбрить между страной и неотъемлемыми ценностями — языком, религией и культурой.
Медведчук призвал украинские власти запустить политический процесс эффективного управления экономикой, социальной сферой, государством. Он напомнил, что будущее украинского и российского народов, как и любых европейских народов — во взаимовыгодном сотрудничестве и уважении.
Текст статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликовали на сайте Кремля 12 июля на двух языках — русском и украинском. Президент подчеркнул, что в основе документа лежат не засекреченные документы, а факты из открытых источников.