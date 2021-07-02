Украина изменила порядок въезда на Украину лиц, прибывающих из четырех стран, в том числе, из России, в связи с распространением коронавируса штамма «Дельта», согласно которому экспресс-тест должен быть сделан на границе с Украиной. Об этом 2 июля сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook

Изменения касаются лиц, прибывших из Индии, Великобритании, России и Португалии, или тех, кто находился на территории этих стран не менее семи дней в течение последних 14 дней.

«Согласно решению правительства, иностранцы (кроме определенных исключений), которые прибыли из указанных стран не могут въехать в Украину без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

«Прыгни с табуретки». Дмитрий «Гоблин» Пучков о том, что Россия намерена делать с Украиной © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Большинство новых случаев коронавируса в России и, в частности, в Москве летом 2021 появилось из-за индийского варианта COVID-19, который Всемирная организация здравоохранения назвала вариантом «Дельта».

21 июня Англия должна была перейти на последний уровень отмены локдауна, однако ученые призывали его, чтобы на фоне роста случаев заражения «Дельтой» успело привиться как можно больше людей.

Португалия с 2 июля ввела комендантский час в муниципалитетах с высоким уровнем заражений, в том числе столице Лиссабоне. Запрет покидать свои дома будет действовать с 23 до 5 часов.

Ранее сообщалось, что на Украине фиксируются случаи заражения коронавирусом «Дельта». СМИ сообщали, что первый случай зафиксировали у матери и сына, которые приехали из России.