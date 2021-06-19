Министр обороны Украины Андрей Таран заявил о том, что информация СМИ насчет приостановки военной помощи США украинскому государству является российской провокацией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны 19 июня

«Удивляет и вызывает сожаление, когда некоторые отечественные СМИ, в том числе и те, что относят себя к качественным ресурсам, ведутся на провокации», — сказал Таран.

Ранее издание Politico со ссылкой на свои источники заявило о том, что в результате российский военных учений Вашингтон собирался выдать Киеву дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов, однако решил отказаться от этого из-за приближающегося саммита лидеров США и России.

В Белом доме назвали ерундой сообщение о приостановке военной помощи Украине © voicesevas.ru / voicesevas.ru / Перейти в фотобанк Джен Псаки сказала о том, что данное заявление является ерундой. Она подчеркнула, что лишь на прошлой неделе, перед саммитом США — Россия, Вашингтон предоставил Киеву 150-миллионный пакет помощи в области безопасности, включая оружие.

Американский политик подчеркнула, что США также подготовили средства «на случай дальнейшего вторжения России на Украину», однако не уточнила, о какой именно сумме идет речь.

В Кремле не раз заявляли о том, что РФ не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в преодолении Киевом экономического и политического кризиса.