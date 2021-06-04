«Как правило, большинство коммунистов, которых я знаю, не являются большими поклонниками ИИ. Но если задуматься, ИИ на самом деле является самым быстрым путем к коммунизму», — сказала девушка Илона Маска.
Согласно идее Граймс, искусственный интеллект однажды позволит людям не работать и жить в комфортном государстве.
А именно, по ее мнению, ИИ может помочь автоматизировать сельское хозяйство и побороть коррупцию, приблизив жителей Земли к равенству. «В общем, все, что всем нравится в коммунизме, но без колхозов», — заключила подруга Маска.
Большинство пользователей соцсети раскритиковали Граймс — они указали на то, что она рассуждает о коммунизме, будучи в отношениях с одним из самых богатых людей в мире. Кроме того, по их мнению, развитие искусственного интеллекта грозит усилением глобализма, а не установлением коммунизма. Другие поддержали ее точку зрения.
Граймс (Клэр Буше) родилась в Канаде, ее бабушка по отцу была украинкой. В интервью она рассказала, что её бабушка говорила на русском языке и привила ей любовь к русскоязычной культуре. С Илоном Маском певица познакомилась в соцсети Twitter. Они опубликовали похожий каламбур об искусственном интеллекте. В 2020 году у Граймс и Маска родился сын. Мальчика назвали X Æ A-1.