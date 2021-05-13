Сегодня даже в очень близком к России Казахстане очень серьезно усиливаются если не русофобские, то агрессивно критические отношения к России и русским. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский политолог объяснил, зачем Назарбаеву Токаев © Platon.asia Касыма-Жомарта Токаева в вопросе Крыма («мы верили в честность и порядочность российского руководства»), но при этом России приходится бесконечно оправдываться относительно того, что она не собирается аннексировать северные территории.

Проблема даже не в том, что Токаев и его команда могут разрываться в своих подходах к политике Москвы на украинском направлении, а в том, что общественное мнение в Казахстане (и молодежь, и средний возраст) воспринимает действия России на Украине как потенциальную угрозу для республики, и это только подогревает настроения держаться от Москвы подальше, указал эксперт.

«У нас сегодня, к сожалению, нет эмоционально ярких и востребованных образцов нашей политики в ближнем зарубежье, которые можно было бы назвать долгосрочной стратегией, а не просто набором хаотических акций (проведение круглых столов и открытие памятников). Боюсь, что она и не появится и все будет уходить в разговоры о том, как мы были семьей народов, как мы вместе победили общего врага и какой прекрасный поэт Пушкин. Это все сейчас не работает», — уверен Серенко.

Казахстан и другие среднеазиатские республики сегодня в силу тридцатилетнего периода заняты обретением новой идентичности, и эту новую субъектность они ищут, дистанцируясь от России, идя по тому пути, по которому прошел Киев, заключил собеседник издания.

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