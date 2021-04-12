Россия призвала Турцию и другие страны воздержаться от шагов, подпитывающих милитаристские настроения украинских властей, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит «Интерфакс» 12 апреля

Слишком «накладная» Украина. Возможен ли в Донбассе карабахский вариант?

«Мы всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, проанализировать вечные воинствующие заявления киевского режима», — цитирует Лаврова агентство.

Комментируя сообщения о поставках турецких ударных БПЛА на Украину, Лавров предостерег Анкару «от того, чтобы они подпитывали вот эти вот милитаристские настроения».