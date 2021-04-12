Ранее турецкая компания Baykar, производящая ударные беспилотники Bayraktar, которые успешно использовал Азербайджан в ходе недавнего обострения в Нагорном Карабахе, подтвердила закупку Киевом ее продукции.
«Мы всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, проанализировать вечные воинствующие заявления киевского режима», — цитирует Лаврова агентство.
Комментируя сообщения о поставках турецких ударных БПЛА на Украину, Лавров предостерег Анкару «от того, чтобы они подпитывали вот эти вот милитаристские настроения».