МИД Грузии подтвердил решение вернуть в Киев посла, отозванного примерно год назад, сообщил грузинский «Первый канал» 10 апреля со ссылкой на пресс-секретаря министерства Мари Нарчемашвили

В мае 2020 года Грузия решила отозвать своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины из-за несогласия с назначением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.

«В ближайшее время будет принято решение о возвращении посла Грузии в Украину. Как известно, он был отозван для консультаций», — говорится в сообщении.

Михаил Саакашвили: кто он © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Решено вернуть в Киев Шарашенидзе, речь о замене посла не идет, уточнили в МИД.