В мае 2020 года Грузия решила отозвать своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины из-за несогласия с назначением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.
«В ближайшее время будет принято решение о возвращении посла Грузии в Украину. Как известно, он был отозван для консультаций», — говорится в сообщении.
Как уточняется, текущая ситуация вокруг Украины и повестка дня в отношениях между странами и обстановка безопасности в регионе в целом требуют присутствия на месте главы грузинской миссии на Украине.
Решено вернуть в Киев Шарашенидзе, речь о замене посла не идет, уточнили в МИД.