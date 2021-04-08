Национальная полиция Украины подозревает члена наблюдательного совета «Укрзализныци» в организации схемы поставки вагонов из Российской Федерации в обход существующему запрету. Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 1 апреля, передает 8 апреля «РБК-Украина»

Отмечается, что суд разрешил следователям провести обыск на рабочем месте подозреваемого.

В «Укрзализныци» назвали причину аварии пассажирского поезда © Facebook, Євген Кравцов

«Предоставить следователям группы и прокурорам разрешение на проведение обыска в нежилых помещениях по месту нахождения рабочего места Аудицкаса Адомаса 23.12.1982 года рождения в АО «Украинская железная дорога»… с целью поиска и изъятия следующих вещей и документов», — говорится в определении суда на обыск.

Ранее сообщалось, что в четверг перед началом заседания Временной следственной комиссии ВР по вопросам проверки и оценки состояния «Укрзализныци» в центральный офис акционерного общества пришли с обысками сотрудники Госбюро расследований.

По последним данным, чистый убыток администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» за девять месяцев 2020 года составил 11,36 млрд грн (около 30 млрд рублей). Чистый доход компании от реализации продукции за девять месяцев составил 55,1 млрд грн (около 130 млрд рублей). При этом ее себестоимость составила 55,6 млрд грн.