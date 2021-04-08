Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что Берлин сам начнет предварительные переговоры с Москвой. В первую очередь его интересует, в каких объемах и когда Россия может поставить препарат.
При этом Шпан подчеркнул, что Германия закупит российскую вакцину только после одобрения Европейского агентства лекарственных средств.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц допустил регистрацию в стране российской вакцины «Спутник V» в обход Евросоюза. По его словам, страна может принять такое решение, если одобрение вакцины Европейским агентством лекарственных средств затянется.
Российский препарат «Спутник V» был разработан центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.