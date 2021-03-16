Посол КНР на Украине Фан Сяньжун подтвердил позицию Китая относительно принадлежности Крыма Украине. Об этом написал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook 15 марта

Украинский дипломат сообщил, что провел встречу с послом КНР, во время которой в том числе поднял вопрос недавнего визита китайской бизнес-делегации в Крым. Китай мстит Украине за «Мотор Сич» по-крымски © kit.ai

Он добавил, что в очередной раз сообщил послу о том, что посещение Крыма на Украине рассматривают как недружественный шаг, который грубо нарушает действующее законодательство Украины, и привел ему примеры, когда подобные визиты «имели крайне нежелательные последствия для соответствующих иностранных компаний и их представителей».

«Со своей стороны господин Фань Сяньжун заверил в неизменности подходов правительства КНР к временной оккупации АРК (Автономная республика Крым. — Ред.), в частности, по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ. Было отмечено, что комментарии отдельных политиков и экспертов относительно якобы изменения позиции правительства КНР в отношении Крыма в контексте ситуации вокруг "Мотор Сич" не имеют ничего общего с реалиями», — написал Енин.

Также Енин заверил посла Китая, что Украина уважала и будет уважать иностранные инвестиции, а также строго придерживаться взятых на себя международных обязательств в этой сфере.

Ранее Китай призвал украинских политиков не политизировать исторически сложившиеся деловые контакты китайских компаний с Крымом.

Украина решила национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич», отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров. Киев пообещал КНР компенсацию в размере 3,5 млрд долларов.