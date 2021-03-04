Зеленского считают полностью зависимым в своих действиях и решениях от международных организаций и других стран 43,7% респондентов (в январе 42,2%).
Полностью независимым главу украинского государства считают 8,5%, что несколько больше, чем в январе (7,2%). В каких-то вопросах Зеленский зависим, а в каких-то нет, считают 40,4% респондентов (в январе 43%), еще 7,4% затруднились ответить.
Только 2,2% опрошенных считают зависимость главы государства от Запада полезной, полностью или частично вредной — 91,9%, 5,9% затруднились ответить.
Как утверждается, опрос проводился с 19 по 28 февраля среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью по месту проживания. Опрошены 3017 респондентов, статистическая погрешность не превышает 1,9%.