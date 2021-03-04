Президент Украины Владимир Зеленский зависим в своих решениях и действиях от международных организаций и других стран, считают более 84% жителей страны. Таковы результаты последнего опроса центра «Социальный мониторинг», обнародованные 4 марта

Зеленского считают полностью зависимым в своих действиях и решениях от международных организаций и других стран 43,7% респондентов (в январе 42,2%).

Какую Украину строит Зеленский © пресс-служба президента Украины

Только 2,2% опрошенных считают зависимость главы государства от Запада полезной, полностью или частично вредной — 91,9%, 5,9% затруднились ответить.

Как утверждается, опрос проводился с 19 по 28 февраля среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью по месту проживания. Опрошены 3017 респондентов, статистическая погрешность не превышает 1,9%.