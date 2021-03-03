Минобороны Украины закупило в Европе списанные советские боеприпасы 35-летней давности на 48,2 млн грн (около 125 млн рублей). Об этом 3 марта сообщает «Цензор.НЕТ», который обнародовал соответствующий документ

Как сообщает издание, информацию о закупке депутат Рады от «Европейской солидарности» Михаил Бондарь направил на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По данным Бондаря, 19 октября 2020 года МО Украины и ГП «Укрспецэкспорт» заключили государственный контракт на поставку 5 тыс. выстрелов УОФ12 по цене, эквивалентной 760 евро за штуку. Общая стоимость закупки составила 126,5 млн грн (около 310 млн рублей). Поставщиком указана Czech Defense Systems a.s. Минобороны Украины нашло новое и необычное применение корвету «Винница» © commons.wikimedia.org, Den 1543

Депутат подчеркивает, что речь идет о советских боеприпасах 1986-1988 гг. производства, которые сняло с эксплуатации и продает как излишнее имущество Минобороны Болгарии.

«Закупленные по госконтракту выстрелы относятся к 3-й категории и не подлежат закупке как опасные и неэффективные. Заместитель министра обороны О. Миронюк… с целью сокрытия цены и легализации средств, полученных преступным путем, скоординировал схему поставок, в которой задействованы три частных субъекта с юрисдикцией в Болгарии, Словакии и Чехии, для проведения бестоварных операций или операций, которые не изменяют характеристик товара», — утверждает Бондарь.

По данным депутата, опасные и старые снаряды закупили по повышенной цене. Украина отдала за каждый выстрел 760 евро, притом что на рынке ЕС они стоят от 295 до 470 евро за единицу. Ущерб бюджету, по его мнению, составляет 48,28 млн грн (около 125 млн рублей).

Ранее сообщалось, что Украине уже предлагали закупить эти выстрелы в 2018-2019 гг. по 450 евро, но тогда Минобороны отказалось приобрести их, так как они якобы не соответствовали требованиям и стандартам.