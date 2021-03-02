«Слуга народа» пришла в Раду с сумкой за 64 тыс. грн

Депутат от партии «Слуга народа» Оксана Дмитриева появилась в парламенте с сумкой Yves Saint Laurent стоимостью около 2 тыс. евро (64 тыс. грн). Об этом 2 марта сообщает издание «Апостроф»

Народную избранницу запечатлели с дорогостоящим аксессуаром возле здания Рады.

На сайте парижского дома моды эта модель сумки предлагается в пяти оттенках. Депутат выбрала скромный черный вариант. Нардеп «засветил» в Раде элитный аксессуар из кожи черного аллигатора, стоящий как хорошее авто © "Апостроф"

Журналисты подсчитали, что стоимость сумки Дмитриевой (1890 евро, или 63 728 грн) равняется 10 минимальным зарплатам на Украине (с 1 января «минималка» составляет 6 тыс. грн).

Ранее Дмитриеву заметили в зале заседаний Рады с сумкой того же бренда. Ее стоимость — 2050 евро (около 70 тыс. грн).

При этом официальная зарплата депутата Рады до вычета налогов, как рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков, в среднем составляет 42 тыс. гривен.