«Слуга народа» пришла в Раду с сумкой за 64 тыс. грн

Народную избранницу запечатлели с дорогостоящим аксессуаром возле здания Рады.
На сайте парижского дома моды эта модель сумки предлагается в пяти оттенках. Депутат выбрала скромный черный вариант.
Журналисты подсчитали, что стоимость сумки Дмитриевой (1890 евро, или 63 728 грн) равняется 10 минимальным зарплатам на Украине (с 1 января «минималка» составляет 6 тыс. грн).
Ранее Дмитриеву заметили в зале заседаний Рады с сумкой того же бренда. Ее стоимость — 2050 евро (около 70 тыс. грн).
При этом официальная зарплата депутата Рады до вычета налогов, как рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков, в среднем составляет 42 тыс. гривен.