Украина не выполнила обязательства, взятые на себя в ходе последнего саммита «нормандской четверки» на уровне лидеров государств, в связи с чем Москва считает бессмысленным проведение еще одной встречи на подобном уровне.
«Мы понимаем, что для следующего шага вперед необходимо решение, которого надо достигать за столом с Владимиром Путиным», — отметил Кулеба.
Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру, что России больше не интересен «нормандский формат», если Запад не будет давить со своей стороны на Украину.
Между тем со стороны США и ЕС на Украину не оказывается не только экономическое давление, но и геополитическое, связанное с денацификацией, констатировал эксперт.