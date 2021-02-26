Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит лидеров стран «нормандского формата», куда входят Россия, Украина, Франция и Германия, нужен для дальнейшего прогресса по урегулированию конфликта в Донбассе. Его слова приводит РИА Новости 26 февраля

Украина не выполнила обязательства, взятые на себя в ходе последнего саммита «нормандской четверки» на уровне лидеров государств, в связи с чем Москва считает бессмысленным проведение еще одной встречи на подобном уровне.

«Мы понимаем, что для следующего шага вперед необходимо решение, которого надо достигать за столом с Владимиром Путиным», — отметил Кулеба.

Год после «нормандского саммита» в Париже: что ждет Донбасс © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру, что России больше не интересен «нормандский формат», если Запад не будет давить со своей стороны на Украину.

Между тем со стороны США и ЕС на Украину не оказывается не только экономическое давление, но и геополитическое, связанное с денацификацией, констатировал эксперт.