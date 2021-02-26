Сегодня в 18:00 (19:00 мск) начнет работу телеканал «Первый независимый», на который перешли сотрудники закрытых президентом Украины Владимиром Зеленским каналов. Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News со ссылкой на свои источники 26 февраля

«Сегодня в 18:00 стартует эфир нового телеканала "Перший незалежний", который сформирован из сотрудников закрытого холдинга Zik, NewsOne и "112"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эфир начнут с новостей и ток-шоу. При этом ранее сообщалось, что выход телеканала в эфир запланирован на апрель. Львовский «Первый независимый»: запрещенные каналы вернутся весной – СМИ © Детектор медиа

В середине февраля СМИ сообщили, что «Первый независимый» в тестовом режиме транслируется у некоторых пользователей спутникового телевидения на частоте заблокированного канала NewsOne или на отдельной частоте.

По данным СМИ, бывшие сотрудники телеканалов ZIK, NewsOne и "112" создают новый канал на базе регионального львовского канала «Первый независимый».

В среду, 24 февраля, у «Первого независимого» канала сменился собственник — им стало ООО «МЕДИА НОВОСТИ», созданное 18 февраля ста сотрудниками каналов Медведчука. Также появились макеты рекламы нового канала с участием сотрудниц холдинга «Новости» — ведущих Анастасии Дайнод и Надежды Сасс.