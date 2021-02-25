На фото молодой Зеленский на неизвестном мероприятии сидит рядом с Марченко.

«Владимир Зеленский и Оксана Марченко, 2011 год. Он ещё не президент. Она уже жена Медведчука», — написала Скабеева.

Ранее сама Марченко рассказывала, что в 2003 году будущий президент Украины Зеленский обращался к ее мужу, главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку, чтобы получить эфирное время на местных телеканалах, отмечает издание «Политика сегодня».

Прецедент Оксаны Марченко. Как Зеленский создал себе проблему
Прецедент Оксаны Марченко. Как Зеленский создал себе проблему
© Оксана Марченко/Facebook
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком.

Вечером 19 февраля СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц.

Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали двое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

На следующий день Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО.

 