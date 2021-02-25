Российская телеведущая Ольга Скабеева фотографией напоминала о давних хороших отношениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и телеведущей, членом ОПЗЖ Оксаной Марченко, в отношении которой он ввел санкции. Фото Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале 24 февраля

На фото молодой Зеленский на неизвестном мероприятии сидит рядом с Марченко.

«Владимир Зеленский и Оксана Марченко, 2011 год. Он ещё не президент. Она уже жена Медведчука», — написала Скабеева.

Ранее сама Марченко рассказывала, что в 2003 году будущий президент Украины Зеленский обращался к ее мужу, главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку, чтобы получить эфирное время на местных телеканалах, отмечает издание «Политика сегодня».

Прецедент Оксаны Марченко. Как Зеленский создал себе проблему © Оксана Марченко/Facebook Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком.

Вечером 19 февраля СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц.

Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали двое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

На следующий день Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО.