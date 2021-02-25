Реформа рынка земли на Украине близка к завершению. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает 25 февраля сайт Офиса президента

С таким заявлением Лещенко выступил на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского. Обсуждалась стратегия охраны окружающей среды и развитие агросектора.

«Украинцы будут иметь прозрачный рынок земли, и наша страна сможет стать "мировым продовольственным супермаркетом"», — заявил Лещенко.

По его словам, после завершения земельной реформы прогнозируется ежегодное увеличение ВВП Украины не менее чем на 1%. ВВП Украины за 2020 год рекордно обвалился © CC0, Pixabay

Он добавил, что Министерство агрополитики сейчас преимущественно работает над восстановлением, модернизацией и строительством оросительных систем.

Закон об открытии рынка земли был принят в апреле 2020 года. До принятия закона на Украине проходили массовые протесты против открытия рынка земли сельскохозяйственного значения. Утверждалось, что партия власти за неимением средств в бюджете решила пополнить его с помощью продажи украинской земли иностранцам, а также потому, что обещала это МВФ.

Принятый Радой закон предусматривает отмену земельного моратория, но с определенными особенностями. Теперь исключительно физические лица до 2024 года имеют право приобрести земли сельскохозяйственного назначения, но не больше 100 гектаров в одни руки. С 2024 года такое право будут иметь юридические лица, но до 10 тысяч гектаров.

Законом установлен запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.