Сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что не боится конкуренции с присоединившейся к партии супругой Виктора Медведчука Оксаной Марченко. Об этом 23 февраля сообщило издание «Новое время»

«Конкуренции боятся только те, кто не уверены в своих силах. Конкуренция должна быть везде. Если не будет конкуренции, будет тихое болото. А вот если она будет — будет всегда хорошо. Я не боюсь», — сказал Бойко.

Ранее жена нардепа Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко объявила о вступлении в ОПЗЖ после того, как в отношении нее и ее мужа были введены экономические санкции.

В партии не исключают, что Марченко может принять участие в президентских выборах в 2024 году.

Прецедент Оксаны Марченко. Как Зеленский создал себе проблему © Оксана Марченко/Facebook Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком.

Вечером 19 февраля СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц.

Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали двое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

На следующий день Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО.