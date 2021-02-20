Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) днем ранее принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.
«Санкции против собственных граждан — явление беспрецедентное и абсолютно неправовое. Это внесудебная расправа властей над политическими оппонентами, и более ничего», — цитирует сенатора агентство.
Как отмечается, Косачев выразил уверенность, что у пострадавших членов ОПЗЖ есть все основания для обращений в суд вплоть до ЕСПЧ.
Политик подчеркнул, что «эта одиозная ситуация должна стать предметом рассмотрения в ПА ОБСЕ и ПАСЕ, а также в Комитете по защите прав парламентариев Межпарламентского союза, ведь речь идёт в том числе о депутатах Верховной Рады».