Санкции Украины против собственных граждан - явление беспрецедентное и неправовое, у пострадавших членов партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» есть все основания для обращений в суд вплоть до ЕСПЧ, сказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Его слова приводит РИА Новости 20 февраля

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) днем ранее принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

«Санкции против собственных граждан — явление беспрецедентное и абсолютно неправовое. Это внесудебная расправа властей над политическими оппонентами, и более ничего», — цитирует сенатора агентство.

Идут на разрыв. Что означают санкции СНБО и кто следующий © president.gov.ua

Политик подчеркнул, что «эта одиозная ситуация должна стать предметом рассмотрения в ПА ОБСЕ и ПАСЕ, а также в Комитете по защите прав парламентариев Межпарламентского союза, ведь речь идёт в том числе о депутатах Верховной Рады».