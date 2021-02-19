«Сегодня совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц, на которых с сегодняшнего дня будут наложены санкции», — заявил Данилов.
По его словам, санкции введены против пяти граждан РФ: Константина Васьковского, Виталия Донченко, Сергея Лисогора, Александра Маслюка и Михаила Попова.
Также в список попали трое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко и Наталья Лавренюк.
Как уточняется, санкции введены в том числе в отношении владельцев пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев — Москва, а также компаний, которые обслуживают эти самолеты.