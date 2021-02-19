СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Киеве 19 февраля

«Сегодня совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц, на которых с сегодняшнего дня будут наложены санкции», — заявил Данилов.

Давление на СМИ. Зеленского обвинили в продолжении репрессий Порошенко © Facebook, ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

Также в список попали трое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко и Наталья Лавренюк.

Как уточняется, санкции введены в том числе в отношении владельцев пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев — Москва, а также компаний, которые обслуживают эти самолеты.