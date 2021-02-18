Украинская версия проекта «Маска» больше недоступна российскому зрителю. YouTube-канал шоу ограничил доступ к своему контенту для пользователей из РФ. Соответствующее оповещение на канале появилось 17 февраля

На данный момент доступной для зрителей из России осталась только группа шоу в Instagram, правда там публикуются исключительно отдельные короткие кусочки уже вышедших эфиров и посмотреть программу целиком тоже не удастся.

Шоу «Маска» является адаптацией американского формата The Masked Singer. По задумке проекта, детективы должны отгадывать медийных персон, выходящих на сцену в костюмах разных персонажей.

В качестве детективов в украинской версии программы выступают певицы Оля Полякова и Настя Каменских, артисты Dzidzio и Андрей Данилко, исполнитель Олег Винник.

Зато зрители из России смогут увидеть свой вариант программы на канале НТВ. В российской версии шоу жюри представлено артистами из РФ Филиппом Киркоровым, Александром Реввой, Валерией, Тимуром Родригезом и украинской ведущей Региной Тодоренко.