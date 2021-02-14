Такого рода специалистов на Украине стали готовить в 2018 году, после того, как США поставили Киеву первую партию этих противотанковых ракетных комплексов.
На начальном этапе курса будущие операторы ознакомились с назначением, строением, тактико-техническими характеристиками, принципом действия, особенностями применения противотанкового комплекса.
К концу курса слушатели осуществили многочисленные контрольные упражнения и выполнили пуски на тренажерах, однако до практических стрельб не дошло.
Задача, которую получал каждый из будущих специалистов, сводилось к простым действиям: выявить цель, осуществить ее захват и уничтожение.
На выполнение упражнения давалось 6 минут. По сценарию выполнения этого упражнения у рассчета ПТРК разряжается батарея пускового контейнера и ее нужно заменить.
Приблизительный вес оружия в собранном виде (с пунктом управления, транспортно-пусковым контейнером, боеприпасом, элементом питания) — 25 килограммов.
«Поставив комплекс на плечо стрелку-наводчику, даже при том, что часть оружия упиралась в парту, которая служила своеобразной подставкой, было не очень удобно искать цель», — рассказал один из курсантов.
Большинство не смогло осуществить удачный выстрел с первого раза. Со второго-третьего раза это все же в конце концов удавалось.
На конечном этапе обучения курсанты выполнили 11 различных контрольных упражнений на симуляторе ПТРК «Javelin». Уровень выполнения поставленных задач был не ниже 70%.
Все, кто учился на курсе, без единого выстрела из ПТРК Javelin получили сертификаты соответствующего образца от американских коллег.