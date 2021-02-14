На базе 184-го учебного центра Национальной академии сухопутных войск ВСУ американские инструкторы подготовили третий выпуск операторов ПТРК Javelin в составе десяти человек, сообщил сайт intvua.com 14 февраля

Американский Javelin опозорился перед Зеленским © Public domain

На начальном этапе курса будущие операторы ознакомились с назначением, строением, тактико-техническими характеристиками, принципом действия, особенностями применения противотанкового комплекса.

К концу курса слушатели осуществили многочисленные контрольные упражнения и выполнили пуски на тренажерах, однако до практических стрельб не дошло.

Задача, которую получал каждый из будущих специалистов, сводилось к простым действиям: выявить цель, осуществить ее захват и уничтожение.

На выполнение упражнения давалось 6 минут. По сценарию выполнения этого упражнения у рассчета ПТРК разряжается батарея пускового контейнера и ее нужно заменить.

Приблизительный вес оружия в собранном виде (с пунктом управления, транспортно-пусковым контейнером, боеприпасом, элементом питания) — 25 килограммов.

«Поставив комплекс на плечо стрелку-наводчику, даже при том, что часть оружия упиралась в парту, которая служила своеобразной подставкой, было не очень удобно искать цель», — рассказал один из курсантов.

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На конечном этапе обучения курсанты выполнили 11 различных контрольных упражнений на симуляторе ПТРК «Javelin». Уровень выполнения поставленных задач был не ниже 70%.

Все, кто учился на курсе, без единого выстрела из ПТРК Javelin получили сертификаты соответствующего образца от американских коллег.