Телеведущий Остап Дроздов 11 февраля в эфире львовского «4 канала» обозвал зрителей закрытых оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik имбецилами, одноклеточными и крысами

Украинский ведущий-русофоб задумался об оказании интимных услуг © Игорь Кондратюк/Фейсбук

Ведущий заявил, что зрители, которым нечего теперь смотреть, должны заняться другими делами, например, лепить вареники для украинских военных и мыть унитазы.

Дроздов в 2019 году призывал лишить право голоса жителей Донбасса. Тогда на него завели уголовное дело, которое пока ничем не кончилось.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», Zik и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президенту.