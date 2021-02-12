«Одноклеточные потеряли свой корм, амебам больше нечего смотреть, инфузории-туфельки бьются в истерике и припадке… И таких миллионы, которые чувствуют катастрофический недостаток яда, катастрофический недостаток того, что делает их абсолютными имбецилами и гражданскими крысами. Таких людей иначе как убогими назвать невозможно» — сказал Дроздов.
Ведущий заявил, что зрители, которым нечего теперь смотреть, должны заняться другими делами, например, лепить вареники для украинских военных и мыть унитазы.
Дроздов в 2019 году призывал лишить право голоса жителей Донбасса. Тогда на него завели уголовное дело, которое пока ничем не кончилось.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», Zik и NewsOne.
Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президенту.