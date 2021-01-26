Государственное имущество винодельческого завода «Коктебель» в Крыму продано на состоявшемся 26 января аукционе за 110 миллионов рублей, сообщает РИА Новости

Сообщается, что в аукционе приняли участие две компании — арендатор имущества завода ООО «Завод марочных вин "Коктебель"», петербургская компания «НТЦ "Кристаллкор"» и физическое лицо Андрей Ильич Шкловский.

Джаз в Коктебеле – музыка, море и здравый смысл. Фоторепортаж © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Завод марочных вин «Коктебель» расположен в Крыму недалеко от Феодосии. Принято считать, что он появился в 1875 году, когда врач Эдуард Юнге купил несколько участков и устроил винодельческое хозяйство.

Сегодня на предприятии производят сухие, полусухие и полусладкие вина, а также портвейны. У завода есть около одной тысячи гектаров своих виноградников.

По данным предприятия, у «Коктебеля» самая крупная открытая мадерная в Европе емкостью не менее одного миллиона литров. В конце декабря 2020 года Министерство имущественных и земельных отношений Крыма выставило на аукцион активы завода. В список вошли 73 нежилых здания, а также земельные участки в Щебетовке, Коктебеле, Курортном и Наниково.