Уроженка Крыма актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, которой в апреле исполнится 52 года заговорила о позднем материнстве со своими подписчиками. Соответствующий пост она разместила в Instagram 14 января

Украинка ростом 132 сантиметра родила сына © РИА Новости, Антон Вергун | Перейти в фотобанк

В СМИ появлялась информация, что несмотря на возраст в 2018 году артистка предпринимала еще одну попытку стать матерью с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), но беременность оказалась неудачной. Обсудить вопрос позднего родительства ведущая решила со своими поклонниками.

«Как по мне, родителем стать прекрасно в любом возрасте! Есть пример семьи Виторганов, Пугачевой и многих других. Это обсуждается, об этом спорится», — написала Бледанс.

«Главное, чтобы детей было кому воспитывать в период старческого маразма», «Вы о чем, всему свое время должно быть и рожать надо в молодом возрасте!», «Дети имеют право на молодых родителей», «Таким как Виторган, Пугачева и многим другим уже внуков надо иметь, а не становиться родителями!!!» — ответили подписчики Бледанс.

Актеру Эммануилу Виторгану 81 год, а его младшей дочери Кларе чуть больше года. В народе активно обсуждается вопрос о том, что девочку родила суррогатная мать, но артист и его супруга эту тему никак не комментируют. А вот 71-летняя певица Алла Пугачева и 44-летний юморист Максим Галкин никогда не скрывали, что их двойняшек Лизу и Гарри выносила другая женщина.

Родилась Эвелина Бледанс в Ялте, с 1991 по 2005 год являлась участницей украинской комик-труппы «Маски», где играла сексуальную медсестру.

Сейчас живет и работает в России. Актриса неоднократно подвергалась критике украинских националистов за высказывание о том, что «Крым никогда не был украинским».

Ранее Бледанс порекомендовала всем дышать зимним Крымом.