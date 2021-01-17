Проведение местных выборов в подконтрольных Киеву отдельных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей пока не представляется возможным из соображений безопасности. Об этом 16 января сообщил ЦИК Украины

ЦИК назвала победителей повторных выборов мэра в нескольких городах Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Учитывая выводы командования операции объединенных сил, главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях <…>, на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей невозможно обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы», — говорится в сообщении.

В августе 2020 года на основании соответствующих выводов Донецкой и Луганской облгосадминистраций в ЦИК установили невозможность проведения первых местных выборов. В перечень вошли десять сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области. Региональные выборы 25 октября в этих территориальных общинах не проводились.

В связи с этим ЦИК отмечала, что в случае возможности проведения выборов в указанных районах в последнее воскресенье марта 2021 года комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов не позднее 17 января 2021 года.