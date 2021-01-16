Сам Медведчук уже получил уведомление об этом от властей народных республик Донбасса.
«В эту группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица — люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против Республик и по возвращению на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям», — говорится в опубликованном документе.
Это решение было принято исключительно как жест гуманизма и милосердия в преддверии одного из главных христианских праздников — Крещения Господнего.
«Этот день является хорошим поводом к тому, чтобы вспомнить о важности великодушия, человечности и помощи ближнему, несмотря на то, что определенные лица в высоких кабинетах в Киеве старательно игнорируют такие простые, но фундаментально важные понятия», — отмечается в заявлении.
Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса в апреле 2014 года. По данным ООН жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.
В минувшем году обмен пленными между Киевом и ДНР и ЛНР состоялся в апреле.