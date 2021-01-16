Руководство ДНР и ЛНР в одностороннем порядке приняло решение передать на украинскую сторону при посредничестве Виктора Медведчука некоторых удерживаемых граждан Украины. Об этом говорится в совместном заявлении представителей ЛДНР на Минских переговорах Владислава Дейнеко и Натальи Никоноровой

Сам Медведчук уже получил уведомление об этом от властей народных республик Донбасса.

«В эту группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица — люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против Республик и по возвращению на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям», — говорится в опубликованном документе.

Это решение было принято исключительно как жест гуманизма и милосердия в преддверии одного из главных христианских праздников — Крещения Господнего.

«Этот день является хорошим поводом к тому, чтобы вспомнить о важности великодушия, человечности и помощи ближнему, несмотря на то, что определенные лица в высоких кабинетах в Киеве старательно игнорируют такие простые, но фундаментально важные понятия», — отмечается в заявлении.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса в апреле 2014 года. По данным ООН жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.

В минувшем году обмен пленными между Киевом и ДНР и ЛНР состоялся в апреле.