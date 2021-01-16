Руководитель австрийского бюро Coop Himmelb(l)au Вольф Прикс пожаловался на «атаку троллей» на его компанию после телефонного разговора с послом Украины из-за участия в строительстве оперного театра в Севастополе. Об этом в субботу, 16 января, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на газету Standard

«Он потребовал от меня в постсталинском стиле прекратить участие в проекте по строительству оперного театра в Севастополе, поскольку мы будто бы нарушаем санкционное законодательство ЕС. Иначе он пригрозил, что нанесет удар по мне и нашему архитектурному бюро», — рассказал Прикс.

Крым вместо Донбасса: зачем власти Украины создают «Крымскую платформу» © РИА Новости, Владислав Сергиенко | Перейти в фотобанк

Ранее украинская прокуратура Крыма и Севастополя открыла уголовное производство по факту нарушения представителями австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au порядка поездок в Крым.

После присоединения Крыма к России Украина продолжает считать полуостров своей территорией. Также в Киеве считают, что иностранцы и россияне должны заезжать в Крым с украинской территории и просить об этом разрешения у пограничников. В стране функционируют «отделения» прокуратуры и СБУ по Крыму, которые регулярно заводят те или иные уголовные дела, однако все их решения не реализовываются на практике.