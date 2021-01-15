Сейчас любые протестные акции на Украине ассоциируются с протестными акциями в США, и теперь экс-президенту Украины Петру Порошенко намного сложнее прийти к власти таким образом. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Дмитрий Абзалов

В условиях сложной экономической ситуации на Украине Порошенко было бы несложно прийти к власти с помощью протестных выступлений, отметил Абзалов.

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«Порошенко ввиду того, что нельзя будет провести прямой военный переворот, сосредоточится на постепенном выдавливании позиции Зеленского. Зеленский, в свою очередь, будет пытаться искать внешнюю составляющую», — сказал он.

Зеленский будет демонстрировать готовность работать с американской администрацией по разным направлениям и пытаться перехватить повестку Порошенко, окончательно теряя юго-восточный электорат, заключил Абзалов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.