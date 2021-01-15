В условиях сложной экономической ситуации на Украине Порошенко было бы несложно прийти к власти с помощью протестных выступлений, отметил Абзалов.
Однако теперь, по его словам, все будут проводить аналогию с Капитолием, узнавать, насколько население Украины имеет право на военный протест.
«Порошенко ввиду того, что нельзя будет провести прямой военный переворот, сосредоточится на постепенном выдавливании позиции Зеленского. Зеленский, в свою очередь, будет пытаться искать внешнюю составляющую», — сказал он.
Зеленский будет демонстрировать готовность работать с американской администрацией по разным направлениям и пытаться перехватить повестку Порошенко, окончательно теряя юго-восточный электорат, заключил Абзалов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.