В качестве причин такого шага названы «беспрецедентные события прошлой недели» в США, когда толпа протестующих захватила Капитолий, а также инаугурация избранного президента Джо Байдена, назначенная на 20 января.
Google ввел запрет на политическую рекламу, которая якобы может увеличить риск возникновения насилия, подобного беспорядкам в Вашингтоне 6 января.
Рекламодатели не смогут публиковать рекламу, связанную с итогами выборов в США, инаугурацией нового президента, насилием в Капитолии или вероятными протестами из-за этих событий.
Запрет касается платформ Google Ads, DV360, YouTube и AdX Authorized Buyer.
Пока что он продлится с 14 по 21 января. В течение этого времени компания будет пристально следить за ситуацией, и затем примет решение об отмене или продлении запрета.