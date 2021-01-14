Компания Google решила временно прекратить размещение политической рекламы на своих платформах — по меньшей мере c 14 и до 21 января, сообщил интернет-портал Axios со ссылкой на официальное письмо компании

В качестве причин такого шага названы «беспрецедентные события прошлой недели» в США, когда толпа протестующих захватила Капитолий, а также инаугурация избранного президента Джо Байдена, назначенная на 20 января.

Google ввел запрет на политическую рекламу, которая якобы может увеличить риск возникновения насилия, подобного беспорядкам в Вашингтоне 6 января.

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Запрет касается платформ Google Ads, DV360, YouTube и AdX Authorized Buyer.

Пока что он продлится с 14 по 21 января. В течение этого времени компания будет пристально следить за ситуацией, и затем примет решение об отмене или продлении запрета.