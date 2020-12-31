Он напомнил, что депутат Верховной Рады Виктор Медведчук сейчас пытается вопреки американскому запрету на закупку вакцин в РФ наладить собственное производство по российской лицензии.
«Перспективы, несомненно, есть… Так что я очень надеюсь, что и на Украине, несмотря на то что власть в феврале 2014 года была захвачена террористами, в принципе не заинтересованными в существовании русского большинства народа Украины, смогут все-таки защитить право этого большинства на жизнь», — заявил Вассерман.
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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.